A Prefeitura de Suzano informa que segue em consonância com as medidas definidas no Plano São Paulo e que entre os dias 26 de fevereiro e 14 de março, das 23 às 5 horas, o município adotará o chamado “Toque de Restrições”, anunciado na tarde desta quarta-feira (24/02) pelo governo do Estado.

O objetivo da iniciativa adotada em todo o território paulista será o combate a festas e outras aglomerações neste período de pandemia. O decreto municipal n° 9.569, de 22 de janeiro de 2021, já contempla as alterações. Além disso, vale frisar que não se trata de “lockdown” ou “toque de recolher”, com proibições totais. Sendo assim, atividades essenciais, como transporte público, táxis, supermercados, farmácias e postos de combustíveis continuam em operação, bem como a livre circulação dos trabalhadores desses estabelecimentos e de outros profissionais que retornam a suas residências na cidade, que segue na Fase 3 – Amarela.

A administração, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), reforça o trabalho de fiscalização em caráter orientativo. Tal atividade de patrulhamento ocorre desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), além de ações especiais em parceria com a Polícia Militar (PM) e com o Setor de Fiscalização de Posturas. Inclusive, este último se empenha em traçar estratégias de ação que deverão entrar em vigência durante o período do “Toque de Restrições”.

Todo o efetivo da GCM está empenhado neste trabalho, assim como 17 servidores do Setor de Fiscalização de Posturas, que só no mês de janeiro deste ano vistoriaram e notificaram 66 estabelecimentos comerciais da cidade em razão de aglomerações e descumprimento de medidas de combate à pandemia.

Os telefones para denúncias 24 horas são 4746-3297 e 153, da GCM, e 0800-771-3541, que é o disque-denúncia da Vigilância Sanitária do Estado. Durante o horário comercial, Suzano também dispõe da Ouvidoria Geral do Município (0800-774-2007) e do Setor de Fiscalização de Posturas (4745-2046).