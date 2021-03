A forte chuva que caiu na tarde desta quinta-feira (25) deixou bairros alagados, além de causar queda de árvores. Mas os transtornos foram reduzidos graças às ações rápidas da equipe da Defesa Civil de Itaquaquecetuba, que resolveu rapidamente os problemas.

Com apenas 17 minutos de chuva torrencial, o município registrou 54.8mm de chuvas acumuladas nas últimas 72 horas, enquanto a pluviometria chegou à marca dos 47mm. Ao todo, foram registrados três alagamentos, um destelhamento e nove quedas de árvores.

Os bairros afetados pelos alagamentos foram Vila Japão, Maria Augusta, Vila Sônia, Jardim Fiorelo e Tipoia. Já as quedas de árvores aconteceram nos bairros Jardim Mônica, Jardim Carolina, Vila São Carlos, Chácara Cuiabá e Sacaffiid II. O deslizamento ocorreu no Jardim Adriane, enquanto o destelhamento foi no Jardim Caiuby.

Todas as ocorrências foram atendidas prontamente pela Defesa Civil do município. Não há registro de vítimas ou situações críticas que precisaram de acompanhamento. Mas é importante ressaltar que em casos de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelo número 199.