O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos realizou a doação de alimentos para Organizações não Governamentais (ONGs) e instituições sociais. A ação, que ocorreu nesta quinta-feira (25), pretende ajudar entidades que não recebem doações de outros locais.

Entre os donativos, foram doados ovos, frutas, pães e biscoitos, que serão entregues até o fim de semana. As instituições que tiveram direito à contribuição foram avisadas por meio do próprio órgão.

O trabalho é executado por uma equipe de nove pessoas que faz uma triagem criteriosa, entre contagem de produtos, separação e seleção dos alimentos, bem como a devida higienização.

A coordenadora do Fundo ferrazense, Ana Paula do Nascimento, explica que a melhor forma de alcançar essas famílias é fazendo parcerias com o terceiro setor. “Estamos muito felizes em realizar esse trabalho, nosso objetivo é atingir os extremos da cidade, para que todos os bairros sejam beneficiados”, afirma.

Os interessados em fazer doações de alimentos, objetos e roupas podem entrar em contato com o órgão. Cabe destacar que para amparar casas de recuperação do município, o Fundo está solicitando a doação de roupas masculinas.

O Fundo Social de Solidariedade está localizado na Rua Santa Catarina, 206, na Vila Romanópolis, e atende também pelo telefone 4674-1393.