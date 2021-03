A prefeita Marcia Bin e a secretária de Meio Ambiente, Recursos Naturais e Serviços Urbanos, Claudete Bezerra Canada, estiveram reunidas com representantes da SPMar, concessionária responsável pelo trecho leste do Rodoanel Mario Covas, na tarde desta sexta-feira (26/02). O encontro teve como pauta a implantação de uma quadra poliesportiva, ecoponto e praças no município.

Segundo a responsável pela pasta do Meio Ambiente, durante a construção da rodovia, uma quadra poliesportiva teve que ser retirada no bairro de Calmon Viana, por estar localizada na área de domínio da SPMar. “Essa compensação já estava programada para ser feita há muito tempo e, agora estamos acertando para que seja feita a construção de uma nova quadra, no mesmo bairro”, afirmou.

A reunião foi realizada na rua Angatuba, em Calmon Viana, local que deve receber os equipamentos, de acordo com a prefeita. “Creio que resolveremos dois problemas de uma vez só, levamos uma opção de prática esportiva à população e ainda ajudamos na questão ambiental”, ressaltou Marcia Bin.

Durante o encontro, a secretária reforçou o pedido de parceria entre a administração municipal e a SPMar, para a implantação de um ecoponto na rua Angatuba, além de praças com áreas de lazer para a população. “O ecoponto é uma necessidade do município, precisamos ter esse espaço para o descarte de resíduos sólidos. Em relação às praças, queremos a construção desses espaços no entorno do trecho da rodovia que é elevada”, explicou Claudete.

Na ocasião, a prefeita entregou ao representante da concessionária, um ofício com a solicitação da compensação e para a parceria com o objetivo de garantir a implantação desses equipamentos para a cidade. “É um projeto interessante, pois o ecoponto receberá esse material que é descartado irregularmente pela cidade, temos que cuidar das questões ambientais e a SPMar se mostrou muito favorável e disposta em trabalhar em prol de soluções”, destacou a chefe do Executivo.

Também participaram da reunião o vereador José Fabricio de Oliveira e o diretor-presidente da cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente (Cruma), Marcos Antonio de Lima.