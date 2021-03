As lojas do shopping de Mogi das Cruzes reúnem 12 oportunidades de emprego nesta terça-feira (2). Os candidatos devem acessar os estabelecimentos de acordo com as descrições ou procurar pessoalmente o Balcão de Informações.

As oportunidades são para as funções de vendedor, operador de caixa, estoquista, atendente, ajudante de cozinha e consultora de beleza.

Oportunidades em Mogi das Cruzes

De acordo com o shopping, o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) está à disposição dos candidatos para informações, em frente à C&A.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1001 e funciona das 10h às 20h. Para mais informações o telefone é 4798-8800.

Fonte: G1