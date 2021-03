A prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, tem trabalhado muito para melhorar a zeladoria da cidade. Dessa vez, a operação tapa-buraco foi realizada no Parque Piratininga e Jardim Maria Rosa. A equipe de Serviços Urbanos limpou o mato, tirou o asfalto danificado e tapou os buracos. O trabalho começou nesta segunda-feira (01), mas será estendido até terça-feira (2), onde deve encerrar o serviço, neste primeiro momento.

A Secretaria de Serviços Urbanos segue um cronograma para esta operação, uma vez que todos os bairros estão com problemas de infra-estrutura deixados na gestão passada. Em quase dois meses, a pasta utilizou aproximadamente 1.370m² de material para realizar os reparos destes buracos.

Lugares como estradas Alberto Hinodo, Pinheirinho, Índios, avenidas Ítalo Adami, Altinópolis, além das ruas Santa Rita de Cássia, Duque de Caxias, Piracicabas e área central já receberam a operação. “Vamos seguir o cronograma e consertar as ruas e estradas da nossa cidade. Nosso cidadão merece ser cuidado”, enfatiza o prefeito Eduardo Boigues.

De acordo com o prefeito, é uma operação importante para recuperar vias e facilitar o escoamento do trânsito, uma vez que os motoristas precisam desviar dos buracos. Os trabalhadores saem dos bairros, por isso não é possível deixar nenhum lugar da cidade jogado ou esquecido.

Além do tapa-buraco, as equipes de manutenção da Prefeitura de Itaquá estão intensificando as atividades que englobam limpeza de galerias, vias, bocas de lobo, sarjetas e bueiros, de praças e terrenos públicos, corte de mato e manutenção em geral.