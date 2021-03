Para reduzir a inadimplência, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos disponibiliza parcelamento de débito aos contribuintes em dívida ativa de 2020. O serviço está disponível no site oficial da municipalidade e o recurso será destinado aos moradores que não conseguiram realizar o pagamento da dívida.

Os valores podem ser renegociados em até 48 vezes, com parcela mínima de R$ 59,00 para pessoa física e R$ 107,00 para pessoa jurídica. A negociação está disponível no site oficial www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br, na aba “Cidadão”, na guia “Portal do Cidadão”, clicar em “Parcelamento Dívida” e preencher as informações necessárias. A documentação será analisada pela Secretaria de Fazenda.

De acordo com a secretária da pasta, Cristina Duarte, ter essa série de serviços disponíveis pela internet em tempos de pandemia é extremamente necessário para vida de cada cidadão.

“É importante oferecer a possibilidade de o munícipe estar em dia com suas dívidas, com prestações que caibam no bolso, e sem a preocupação de sair de casa em meio a luta contra a Covid-19”, afirma Cristina.

Cabe destacar que a segunda via do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021 também está disponível no Portal do Cidadão. Quem optar pelo pagamento a vista, terá 10% de desconto no valor total do imposto.

Segundo a Fazenda ferrazense, o município de Ferraz de Vasconcelos possui desconto considerável, em comparação com a cidade de São Paulo, por exemplo, que dispõe apenas 3%.

Para os munícipes que não têm acesso à internet ou que tiverem dificuldades para as solicitações, podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelo telefone 4674-7831/ 4674-7848 ou 4674-7826.

Texto: Jamile Matos – MTB: 87869/SP/Secom Ferraz.

Foto: Secom Ferraz.