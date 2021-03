A primeira parcela do IPTU de 2021 vence a partir da próxima semana, nos dias 8 (segunda-feira), 9 ou 10 de março, dependendo do endereço do imóvel e conforme informado no carnê. As datas também valem para vencimento da parcela única, que dá direito a um desconto de até 10% no valor do imposto. Se algum contribuinte ainda não recebeu o carnê, é possível solicitar a segunda via neste site ou nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

O pagamento do IPTU poderá ser feito em qualquer agência bancária do País dos seguintes bancos autorizados: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Mercantil do Brasil, Bradesco e Banco Cooperativa Sicredi, além das casas lotéricas, internet banking e aplicativos.

O pagamento à vista possibilita um abatimento de 5%, mas quem estava em dia com o tributo até 1º de novembro de 2020 tem direito a mais 5%, totalizando a dedução de 10%.

Quem optar pelo parcelamento poderá dividir em até dez vezes, de março a dezembro. As datas específicas de vencimento são informadas nas folhas dos carnês. Elas variam de acordo com o CEP da propriedade para organizar os dias de pagamento e evitar longas filas em agências bancárias e casas lotéricas.

Caso necessário, para imprimir a segunda via das parcelas, neste site, é necessário preencher o formulário com os dados do imóvel (que constam da primeira página do carnê do IPTU dos anos anteriores) e o número do CPF do proprietário.

Para acessar o serviço, clique aqui. Se preferir, o contribuinte também pode acessar a Carta de Serviços, na opção “Impostos e Taxas” e depois “IPTU: 2ª via de conta”.

Não houve aumento real de IPTU em 2021 – apenas uma atualização inflacionária de 3,92%, que se faz necessária para cumprimento da legislação em vigor e das metas orçamentárias estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.