A partir de desta terça-feira (02/03), a Secretaria Municipal de Saúde retoma a campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em Suzano. A cidade, que no último sábado recebeu mais um lote de 3.440 doses da CoronaVac, seguirá um cronograma especial nesta semana, contemplando a imunização de pessoas com idades entre 77 e 89 anos e garantindo a segunda dose destinada aos profissionais de saúde e ao público com mais de 85 anos.

No primeiro dia, terça-feira (02/03), será a vez da aplicação da primeira dose da vacina de Oxford/AstraZeneca. O grupo prioritário a ser abrangido é o de idosos com idade entre 80 e 89 anos. As equipes estarão em atendimento na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), em sistema drive-thru, das 9 às 17 horas. Já na quarta-feira (03/03), a operação será destinada às pessoas com idades entre 77 e 79 anos, no mesmo local e no mesmo horário, mas sem a oferta do sistema drive-thru.

Na quinta-feira (04/03), haverá aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac para trabalhadores da saúde que receberam a primeira em 5 de fevereiro. A ação será concentrada novamente na Arena Suzano, das 9 às 17 horas. A sexta-feira (05/03) também será dedicada à aplicação da segunda dose da CoronaVac, porém para os trabalhadores da saúde que receberam a primeira até 9 de fevereiro.

Já no sábado (06/03), a secretaria volta a adotar a imunização em polos descentralizados no município. O público-alvo é o de idosos com idade a partir de 85 anos que já receberam a primeira dose da CoronaVac. Para tomar a segunda, o idoso deve procurar um dos três pontos de vacinação, das 9 às 17 horas, sendo: Arena Suzano; Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e Escola Municipal Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém/Distrito de Palmeiras).

Requisitos

Para receber a primeira dose, o idoso deverá apresentar documento com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano e a filipeta disponível no site da prefeitura preenchida (www.suzano.sp.gov.br). Além disso, é necessário fazer pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br). Para tomar a segunda dose, a pessoa deverá estar com a filipeta da primeira etapa e documento com foto.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano