A secretaria da Mulher de Poá, por meio do projeto Banco de Perucas, em parceria com a Organização Não governamental (ONG) Cabelegria, está recebendo doações de cabelo para confecção de perucas. O material confeccionado é para atender às mulheres, de todas as idades, que estão em tratamento de câncer. A doação do cabelo pode ser feita na própria secretaria, localizada na Rua Fernando Pinheiro Franco, 141, centro, das 9 às 16 horas.

Segundo a secretária da pasta, Maria das Graças Chaia Marques, o projeto tem como objetivo dar conforto psicológico à mulher que, em virtude do tratamento de quimioterapia para o combate ao câncer, acaba sofrendo a perda de cabelo em decorrência dos efeitos colaterais.

“Além de lidarem com os desconfortos causados pelos sintomas da doença, como as dores, por exemplo, ainda precisam ter forças para superar as consequências que afetam a autoestima. Esse projeto é importante para que a mulher possa se sentir bem ao se olhar no espelho, e consequentemente, ter forças para não se entregar”, destacou.

Parceria

O projeto Banco de Perucas é fruto de uma parceria entre a secretaria da Mulher de Poá e a ONG Cabelegria, onde a pasta fica responsável pelo recebimento dos cabelos, bem como a entrega das perucas às mulheres, e a Ong por produzir o material. “Para retirar as perucas, o paciente precisa fazer um cadastro e apresentar o laudo médico, além do comprovante de quimioterapia e um documento de identificação. É bom frisar que também atendemos pessoas com outras doenças”, afirmou Mariana Robrahn, responsável pela entidade.

A representante da Cabelegria esteve na secretaria nesta segunda-feira (01/03), acompanhada por Mildima Ferreira Lima, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e conselheira estadual da Condição Feminina, para abastecer o Banco de Perucas. Além disso, complementou o acervo com um higienizador de mãos e kits de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

O Banco de Perucas está instalado na Secretaria Municipal da Mulher, localizada na rua Fernando Pinheiro Franco, 141, centro. O local conta com prateleiras que contém diversos modelos, além de uma bancada com espelho. A doação de cabelo pode ser feita no mesmo endereço, das 9h às 16 horas.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá