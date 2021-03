Todo o estado deve ser classificado na fase vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia em meio ao aumento do número de casos, internações e mortes por covid-19. O anúncio acontecerá na entrevista do governo paulista marcada para as 12h45 desta quarta-feira (3). Os detalhes estão sendo discutidos pela cúpula do governo estadual e por membros do Centro de Contingência contra o Coronavírus nesta terça-feira (2).

O funcionamento das escolas deve ser limitado em 35% do número de alunos matriculados, como já prevê o plano atualmente.

Nesta terça, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, chegou a afirmar que é favorável à suspensão das aulas presenciais por conta do agravamento da pandemia de covid-19. Ele argumenta que manter escolas abertas implica em uma série de deslocamentos fora dos colégios que contribuem com a propagação do vírus.

Fonte: correiopaulista