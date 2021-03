Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, conhecida como Força Azul, estará nas ruas das estações de trem no período da madrugada. A intenção é coibir assaltos e furtos aos trabalhadores que precisam usar o transporte ferroviário neste horário, além do projeto fazer parte do trabalho de aproximação entre a Guarda e a população.

A ação teve início no dia 25 de fevereiro e mantém três viaturas empenhadas neste trabalho, que acontece de segunda a sexta-feira, no período em que há maior fluxo de trabalhadores que vão para a capital paulista, das 4 às 6 horas. Os usuários da Companhia Paulista de Trens Municipais (CPMT) das estações Manoel Feio, Itaquaquecetuba e Aracaré ficam mais seguros neste período.

A Secretaria de Segurança adotou este programa com o intuito de realizar uma aproximação maior entre a população de Itaquaquecetuba e a polícia, pois isso vai diminuir o índice de criminalidade.

De acordo com o secretário da Segurança, Anderson Caldeira, essa é uma medida importante para combater a violência e proteger os usuários de Itaquaquecetuba das estações da CPTM. “Queremos que todos tenham o direito de ir e vir com segurança. Em qualquer situação de emergência o munícipe deve acionar a GCM pelo 153 ou a Polícia Militar pelo 190”, explica Caldeira.