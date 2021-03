A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano deu início a fiscalizações diárias em busca de irregularidades ambientais na cidade. A mobilização atendeu o distrito de Palmeiras nesta terça-feira (02/03) e contou com o apoio de agentes da Secretaria de Meio Ambiente e do Departamento de Fiscalização de Posturas.

As medidas foram implementadas com o objetivo de intensificar o combate a crimes relacionados ao meio ambiente no município. Os patrulhamentos atenderão a todas as regiões da cidade em busca de violações a áreas de preservação ambiental, desmatamentos ilegais e outras possíveis contravenções.

De acordo com a comandante da corporação, Rosemary Caxito, os trabalhos estão sendo realizados em parceria com os demais órgãos públicos relacionados ao assunto, e a expectativa é de que os esforços conjuntos tragam resultados positivos. “A GCM está empenhada em fechar o cerco contra os infratores e segue atuando para garantir que as leis sejam cumpridas”, afirmou.

Segundo o chefe da pasta de Meio Ambiente, André Chiang, os agentes públicos têm identificado e impedido diversas ocorrências ambientais ao longo dos últimos meses. Ele ressaltou o desempenho da última ação conjunta entre os órgãos no combate aos crimes ambientais, quando impediram um desmatamento ilegal no Parque Residencial Samambaia. Na ocasião, que aconteceu no início de fevereiro, um grupo de indivíduos foi detido e o veículo usado no crime foi apreendido.

“São de suma importância as mobilizações constantes da pasta para coibir ilegalidades e preservar a natureza. A colaboração entre a secretaria, o setor de Fiscalização de Posturas e a GCM é essencial para ampliar o alcance das medidas de combate a ilegalidades em Suzano e preservar o meio ambiente”, reforçou Chiang.

Para denunciar crimes ambientais, a orientação é ligar para a secretaria responsável no telefone (11) 4745-2055 ou procurar a Ouvidoria Geral do Município por meio do número 0800-774-207, pelo aplicativo de celular “Cidadão Online” ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano