A Secretaria Municipal de Saúde monitorou pontos de vacinação contra a Covid-19 em Ferraz de Vasconcelos. A ação, que ocorreu nesta terça-feira (02), acompanhou a imunização na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Centro, novo ponto fixo de vacinação.

Em busca de transparência, a pasta acompanhou toda a infraestrutura de vacinação e o atendimento aos grupos prioritários desta fase essencial da campanha.

O novo polo de imunização segue aplicando a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford para idosos de 80 a 89 anos. O imunizante possui período maior para a segunda dose, com 12 semanas de intervalo após a primeira aplicação.

Já idosos com mais 75 anos, podem receber a segunda dose da CoronaVac também na Igreja da Paz. Vale destacar que esta aplicação da segunda dose será realizada apenas pelo sistema drive-thru no polo central.

De acordo com a secretária de Saúde, Kelly Hungria, a equipe de servidores está atendendo desde as 8h da manhã para que não haja aglomeração, e reforça a importância de a população saber como funciona esse processo organizacional. “Precisamos garantir a transparência dessa campanha, que é de interesse de todos. Trabalharemos dia a dia para oferecer mais qualidade de atendimento nos polos de vacinação”, afirma Kelly.

Os imunizantes estão disponíveis em quatro polos de vacinação, a partir das 8 horas da manhã, e serão distribuídas 120 senhas por local, sendo 80 para pessoas a pé e 40 para o sistema drive-thru. Na UBS Antônio Nham, na Cidade Kemel, UBS Vila São Paulo, e UBS Vila Santo Antônio, será aplicada apenas a segunda dose para idosos com mais de 75 anos e profissionais da saúde. Já na Paróquia Nossa Senhora da Paz, fica à disposição a primeira dose para idosos de 80 a 89 anos e segunda dose para pessoas com mais de 75 anos no sistema drive-thru.