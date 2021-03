Incompetente para resolver questões simples em plena pandemia, como a compra em larga escala de vacinas contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, no último dia 1º de março, eliminou dois impostos federais (PIS e Cofins) dos preços do diesel e do gás de cozinha (GLP), através de medida provisória e decreto lei, deixando malandramente de fora as alíquotas da União que incidem sobre a gasolina. O chamado “mito” quer ainda condicionar a sua promessa de campanha de baixar impostos se os governadores zerarem o imposto estadual ICMS que é arrecadado da gasolina, do diesel e do gás residencial. Entretanto, ele mesmo sabe o quanto isso é complicado e impacta a receita dos Estados, além de gerar mais um confronto do governo federal com os governadores.

Importante entender que as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que os Estados arrecadam dos valores pagos nos combustíveis são significativamente maiores que a soma dos dois impostos que o governo federal decidiu retirar. Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e PIS (Programa de Integração Social) totalizam por exemplo somente 3% do que era cobrado do gás de cozinha. Já o ICMS tem alíquotas bem diferenciadas, dependendo de cada Estado: em média, 28% para a gasolina; 14% para o diesel; e 15% para o gás de cozinha.

E mais: o ICMS representa 80% da arrecadação dos Estados. Cortá-lo dos combustíveis vai diminuir com certeza as receitas administradas pelos governadores, nesse momento de crise econômica e de dificuldades fiscais.

Fora os impostos, o preço dos combustíveis segue outras variantes que incluem a cotação internacional e o câmbio. Isso gera um efeito cascata desde o preço cobrado pela Petrobras na refinaria até chegar ao valor final nos postos e distribuidoras. De janeiro até o início deste mês de março de 2021, já aconteceram cinco reajustes nos valores dos combustíveis. Tudo acaba mais caro no bolso de cada consumidor brasileiro.

Durante a campanha eleitoral de 2018, faltando três dias para o segundo turno das eleições, em 25 de outubro, o então candidato Bolsonaro se comprometia a reduzir o preço dos combustíveis para os consumidores. Na época, ele disse: “Nós estamos no limite do limite (sobre os valores cobrados)”. “Precisamos colocar os preços na bomba do combustível dos postos compatíveis com a realidade brasileira”, concluiu numa entrevista à Imprensa.

O tempo passou, a promessa de baixar os preços da gasolina não se concretizou, e agora o demagogo Jair Bolsonaro resolve desafiar os governadores após zerar impostos somente sobre gás e diesel. É mais fácil e mais uma jogada política entre outras de seu governo pra esticar a corda até as eleições de 2022 (como aquela personagem da Escolinha do Professor Raimundo, quando diz “só pensa naquilo”). Resultado: um governo federal sem grandes realizações, em busca de culpados para “justificar” aquilo que deixou de fazer, no papel de vítima, de perseguido, com uma única agenda: a reeleição.

E os conflitos atuais com os governadores parecem não ter fim. No domingo, 28 de fevereiro, Bolsonaro divulgou o volume de dinheiro repassado pela União aos Estados em 2020. No dia seguinte, 19 governadores assinaram uma carta conjunta para rebater o presidente, com alegações justas de que o repasse significa “obrigação constitucional”. Apontaram ainda que a parcela destinada à Saúde foi “absolutamente minoritária”, num ano de pandemia e de aumento dos gastos hospitalares.

Assim caminha o desgoverno de Jair Bolsonaro. Incapaz de combater a pandemia da Covid-19, incapaz de adquirir vacinas, incapaz de usar máscara, incapaz de baixar o preço da gasolina, mas muito capaz de gerar conflitos e dividir o país com mentiras e fake news.

O Brasil não merece esse presidente!

Augusto do Jornal, diretor nacional de Finanças da CGTB e 2º suplente de vereador pelo PSB em Ferraz de Vasconcelos