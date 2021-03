Na última sexta-feira, 26 de fevereiro, o vereador eleito e atual secretário do Meio Ambiente e Causa Animal Claudio Squizato, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, participou do programa Bom Dia Cenário, concedendo uma entrevista esclarecedora sobre sua Pasta e ações tomadas até o momento no município.

A entrevista foi conduzida pelos apresentadores Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos, que alternaram com perguntas dos participantes da Live.

Claudio Squizato aproveitou o momento para falar sobre as eleições de 2020, agradecer aos eleitores que confiaram o seu voto na sua candidatura e esclareceu que, como secretário do atual governo da prefeita Priscila Gambale, ele pode concluir diversas ações que, sendo apenas vereador poderiam sofrer com a burocracia no Brasil.

O entrevistado falou de algumas ações tomadas no município sobre a Causa Animal e que, em breve, as castrações irão voltar a acontecer na cidade, para cães e gatos.

Claudio Squizato também falou de diversos serviços realizados no âmbito do Meio Ambiente, dentre eles, foi citado o Parque Nosso Recanto em Ferraz. Ele informou que por causa da pandemia, o espaço total ainda não está aberto ao público, apenas a parte para caminhada, mas que com trabalho árduo, novas áreas de lazer serão ofertadas para a população, bem como o contato com animais e lago.

Por fim, Squizato falou da importância para a cidade em ter um Hospital Veterinário Público em Ferraz e que, este projeto está em andamento para contemplar o município.