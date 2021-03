Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que será comemorado na próxima segunda-feira, 08 do corrente, a TV Cenário convidou algumas mulheres do Alto Tietê, no intuito de homenagear as Mulheres de todo o mundo.

Uma série de entrevistas foram preparadas para essa homenagem. Dentre as convidadas, Flávia Verdugo veio representar com empoderamento as Mulheres da sociedade. Ela é Bacharel em Serviço Social pela PUC – SP, Mestre em Ciências de Saúde pela Faculdade de Medicina da USP e Doutoranda em Saúde Pública pela USP.

A entrevista aconteceu na última quarta-feira, 03 de março, na TV Cenário, em seu telejornal matinal, o Bom Dia Cenário. Flávia Verdugo agradeceu pela oportunidade de mais uma vez ser convidada a conceder uma entrevista e destacou a importância do Grupo Cenário de Comunicação, frente a informação do Alto Tietê, do Brasil e do mundo.

Flávia Verdugo comentou sobre a sua contribuição à cidade de Poá, na gestão passada, na função de Secretária de Saúde e, do seu novo desafio em contribuir no governo do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL).

Com um grande embasamento de dados, a entrevistada ponderou alguns aspectos relevantes sobre a discrepância de homens e mulheres na sociedade brasileira. Ela destacou sobre militância, mulher na política, equiparação de salários, e potencialidade da Mulher em meio ao mundo moderno, dentre outros.

Flávia Verdugo falou sobre a pandemia e os desafios assumidos por governantes e pela população. Os dados apresentados pela Doutoranda, sobre as mortes de brasileiros atribuído ao novo coronavírus, reforça os pedidos das autoridades sobre a prevenção e, mostra que estamos no meio da batalha contra um inimigo invisível.

Por fim, a entrevista falou de Saúde Pública e respondeu alguns questionamentos propostos pelos apresentadores do programa.

https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/263182471986732