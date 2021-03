Em continuidade aos festejos que antecedem o Dia Internacional da Mulher, 08 de março, a TV Cenário convidou a carismática advogada e ex-BBB 16 Adélia Soares, para uma entrevista ao programa Bom Dia Cenário. Bastante simpática, a entrevistada contagiou a todos com a sua alegria e sorriso.

Adélia Soares que é da cidade de Suzano – SP, agradeceu pela oportunidade de voltar a TV Cenário, emissora esta que, no passado, concedera um espaço para que a advogada tratasse de assuntos voltados a Defesa do Consumidor, quadro de bastante sucesso na casa.

A ex-BBB, falou sobre edição 16, programa que participou na Rede Globo e que tem boas e felizes recordações. Ela também destacou dos amigos que fizera na “casa mais vigiada do Brasil”, que perdura até os dias atuais. Para ela, a experiência em participar de um Reality Show, a ajudou na sua carreira como advogada, sobretudo no seu escritório na capital Paulista e no escritório dos Estados Unidos, que em breve será montado, no mesmo estado onde Adélia tem residência, em Orlando.

Bastante informada sobre os acontecimentos atuais, ela comentou sobre diversos assuntos, tais como: mulher na política, empoderamento feminino, os desafios da mulher no trabalho, pandemia, imunização da COVID-19, volta às aulas, dentre outros.

Adélia Soares falou sobre Defesa do Consumidor e alertou os cidadãos para os novos golpes aplicados por estelionatários em meio as novas tecnologias, redes sociais, Pix e auxílio emergencial. Na ocasião, a mesma respondeu perguntas dos internautas sobre os temas supracitados.

Por fim, a ex-BBB agradeceu e se colocou à disposição da TV Cenário a sempre voltar ao programa quando solicitada.

https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/1406956349635995