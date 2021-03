Município superou a marca de sete mil vacinados; campanha segue

vacinando idosos com mais de 77 anos (1ª dose) e profissionais de saúde

(2ª dose)

O município de Poá recebeu, na tarde desta quinta-feira (04/03), um novo

lote de vacinas com 590 doses do imunizante Coronavac. O material

recebido permite a sequência da campanha de vacinação dos idosos com

idade a partir de 77 anos. Até o momento a cidade superou a marca de

sete mil vacinados.

Atualmente, o Departamento de Vigilância em Saúde do município atua em

duas frentes: a aplicação da 1ª dose em idosos com mais de 77 anos e a

imunização com a 2ª dose dos profissionais de saúde da rede privada e

pública. Em ambos os casos, a vacinação é realizada no Reino da

Garotada, localizado na rua São Francisco, nº 168, no bairro Biritiba,

das 9 às 15 horas.

Os idosos que forem tomar a 1ª dose, devem comparecer a este mesmo local

munidos de documento com foto, CPF e comprovante de endereço. A

vacinação conta com o sistema drive-thru, iniciativa que garante mais

conforto, agilidade e segurança aos idosos no momento da vacinação.

Para a aplicação da 2ª dose, os profissionais da saúde devem comparecer

no mesmo local e horário, munidos de documento com foto, CPF e a

carteirinha de vacinação da Covid-19. Vale ressaltar que os mesmos devem

se atentar a data marcada na carteira para a aplicação do reforço. Neste

caso, não haverá o sistema drive-thru.

O município de Poá chegou nesta quinta-feira (04/03) a marca de 7.111

vacinados, sendo 5.060 com a 1ª dose e 2.051 com a aplicação da 2ª dose.

Última oportunidade

De acordo com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo

Barbosa Garcia, os profissionais de saúde das redes municipal e privada,

que ainda não receberam a aplicação da 1ª dose, terão mais uma

oportunidade de se vacinar.

“Reservamos a próxima segunda e terça-feira (08 e 09/04) para vacinarmos

os profissionais que ainda não receberam a primeira aplicação.

Disponibilizamos 50 senhas para cada um dos dois dias, para termos o

controle e também para organizarmos a vacinação”, afirmou.

Os profissionais de saúde da rede privada precisam apresentar um

documento pessoal com foto, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS),

e comprovante de endereço de Poá ou de vínculo empregatício com empresa

da cidade, além de um documento que conste a atividade funcional

(carteira de trabalho, registro de classe ou documento que comprove

atividade no serviço na área).

FOTOS: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá