Entramos a semana batendo recordes de mortes diárias, 1840 pessoas vitimas da Covid -19 segundo dados divulgados pelo Consórcio dos Veículos de Imprensa em 03 de março de 2021. Até o momento que escrevia esse texto os números chegavam a 259.271 óbitos. Os especialistas apontam que bateremos mais de 2.000 mil mortes diárias podendo chegar a 3.000 vidas perdidas por dia.

Todos os indicadores de lotação de leitos beiram o 100% de ocupação e têm filas de espera para internação na maioria das cidades, ou seja, não estamos mais a beira do colapso. Estamos vivendo o colapso e o pior momento da pandemia. O Brasil hoje é o epicentro mundial da crise.

Entre tantas outras, estamos diante de três grandes crises que assolam diretamente o cotidiano da população brasileira: a crise da saúde, da economia e da educação. E para nenhuma delas temos lideranças aptas para gerir a situação que se agrava a cada instante. O país sofre por não ter estadistas.

Sobre a crise da saúde temos o Ministro mais incompetente que já vimos na história do país sob a liderança de um Presidente da República pequeno para a cadeira que ocupa. Pazuello não consegue organizar sequer a compra de vacinas, nem a aprovação na agência de vigilância sanitária e tampouco acerta o envio de vacinas para os estados. Ele confunde Amapá com Amazonas. Além da notável incapacidade de gestão soma-se o mau caratismo negacionista que leva milhares a morte diariamente.

O Presidente apostou no caos, desestimulou o uso de máscaras, promoveu aglomerações, e mandou produzir remédios comprovadamente ineficazes e na mesma linha de ação manda uma comissão a Israel para verificar a existência de um spray milagroso.

A inépcia da liderança para a gestão da crise leva o Brasil a ser um pária mundial. O governo não participou da primeira rodada de investimentos e compras das vacinas, zombou da vacina produzida na China e entrou numa batalha inglória com os governadores.

No campo da economia o país dia a dia mergulha no que podemos chamar de abismo. Os indicadores de desemprego crescem exponencialmente, os preços dos itens básicos estão cada vez mais inflacionados e a gasolina bate recordes de aumento. Ainda não podemos deixar de comentar sobre o aumento de gastos públicos com compra de picanha e cerveja, além da conta (escondida) do cartão corporativo da presidência. Uma imoralidade em qualquer país sério.

Esse debate extrapola o posicionamento teórico da linha econômica a seguir, não estamos dialogando num alicerce de divergências da condução da economia e ou das linhas teóricas da administração pública. Vemos o enorme descaso do governo com a moralidade ao lidar com o bem público. O Ministro Paulo Guedes tem a desfaçatez de chantagear o nosso povo mais pobre para liberar o auxílio emergencial. O Brasil saiu do ranking das 10 maiores potências do mundo, caindo da 6ª posição ocupada em 2013 para a 12ª colocação atualmente. Ainda, na mesma semana que batemos recorde de mortes o presidente promoveu festa. Não temos estadista à frente da nação. E a Educação?

O Ministério da Educação em todos os regimes democráticos brasileiros foi protagonista do debate nacional sobre o presente e o futuro da nação. O MEC além de ser um dos ministérios mais importantes, possui uma lista de relevantes serviços prestados para o país. Políticas educacionais do ensino superior como o Prouni e Fies, o ENEM, os Institutos Federais, e uma lista imensa como o debate sobre a BNCC, o custo aluno, a alimentação, o transporte. A implantação de sistemas de avaliação, pesquisas do INEP e tudo que deve envolver um setor com a grandeza da Educação.

E cadê as ações do Ministro na condução do setor diante da mais grave crise do século?

Em notícia veiculada a semana passada, aponta que o Ministério da Educação deixou de executar o orçamento em 47%. Isso não é economia. Essa decisão tira recursos da escola de educação básica, do ensino profissionalizante e do ensino superior. Empurra o país para níveis de investimentos semelhantes a países com PIB bem menores que o nosso.

As obras inacabadas do MEC estão espalhadas pelo país, o desmonte da rede de Universidades Federais é constrangedor. E o apoio aos municípios? Nenhum! Os municípios não recebem orientação e nem apoio técnico. O presidente do INEP, órgão fundamental para a formulação de políticas educacionais e desenvolvimento econômico e social do país, foi demitido e a cadeira segue vazia.

Os estados e municípios precisam decidir sozinhos como lidar com a crise de educação e saúde. Não existe norte. Nenhum direcionamento.

O Ministro da Educação que responde inquérito no STF por homofobia em declaração recente disse que o papel dele é “mais espiritual que político”. Pois bem, a ausência de um Ministro numa das pastas mais importantes do Brasil leva o setor a se arranjar como pode e com o que têm. Não temos estadista a frente do Ministério da Educação, temos um pastor com formação precária e que desconhece as principais pautas do campo educacional. É um forasteiro na Educação.

Semana passada em mais uma investida do governo para estabelecer teto de gastos para educação, o Ministro não apareceu. Emudeceu. Não fez nem a defesa do setor que representa. É uma vergonha!

Cadê o Ministro da Educação para explicar um projeto que diminui recursos e coloca em jogo o futuro das crianças e adolescentes?

Cadê o Ministro da Educação para explicar que a pesquisa no Brasil tem cada dia menos investimento e isso impacta diretamente na soberania e no desenvolvimento?

Cadê o Ministro da Educação para dar respostas sérias, reais e responsáveis para os prefeitos e secretários de educação sobre saídas conjuntas nacionalmente.

Cadê o Ministro?

Cadê o Ministro que não lidera nenhum projeto de relevância nacional, que não possui articulação com os estados e nem com a iniciativa privada.

Por ora, me parece que se esconde atrás de púlpitos pelo interior do país, falando para fiéis que pouco sabem sobre os rumos que o país tem tomado. O Ministério da Educação é o triste quadro que representa todo esse governo.

Sem direção cada estado tende a resolver com os elementos que têm em mãos, em São Paulo a Secretaria Estadual de Educação, cometeu grave erro em decidir manter as escolas abertas. Não faz sentido nem com a justificativa técnica e nem com a justificativa política que as escolas permaneçam abertas no período de maior agravamento da crise de saúde.

O governo paulista empurra a classe docente para a beira do abismo com a decisão de manter o funcionamento das escolas nesse cenário. O maior estado da federação se apequena com a decisão e sacrificará vidas por esse erro.

A ausência de lideranças capazes de gerir a crise no âmbito nacional faz o povo sofrer. Não temos estadistas comprometidos com o bem público, com o bem comum e com a garantia e melhoria de vida das pessoas.

A pergunta é: Quem assinará junto esses atestados de óbito?

A história nos ensina que as Repúblicas suportam estadistas fracos desde que mantenham uma democracia pujante e instituições consolidadas. O Brasil ainda não tem nenhuma das duas, e ficamos a mercê de espectro de Presidente.

O genocídio que estamos presenciando será escrito nos livros de história, a crise da saúde, economia e educação não serão apenas números em jornais. A ausência de estadistas no governo deixará a marca da morte nesse período e entraremos mais uma vez para a história sem honrar as vidas que se foram.

O prof. Diego Moreira é doutorando e mestre em Educação: História, Política e Sociedade pela PUCSP. É graduado em História e Pedagoga, e formado pelo magistério do CEFAM

Atua há mais de 20 anos na Educação, passando por todos os segmentos do ensino. É professor universitário há 13 anos. Já coordenou cursos Graduação e Pós-graduação. Atua também como analista e consultor no mercado editorial, escolas, prefeituras e institutos de educação.

Dirige a Escola dos Saberes. Faz palestras e consultorias em todo o Brasil.É um dos autores no livro: BNCC na prática e do livro de literatura infantil: Chico, o corajoso.

É pai da Ana Clara e da Carolina, esposo da Prof. EvelizeZamone. É apaixonado pela Educação.

e-mail: professordiegomoreira@hotmail.com / Instagram: @profdiegomoreira

site: www.profdiegomoreira.com.br