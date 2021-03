A Personal Organizer Miriam Melchiori, de Ferraz de Vasconcelos, participou do Programa Bom Dia Cenário, na última segunda-feira, 01 de março, no qual a mesma concedeu uma emocionante entrevista.

No início de 2020, a Personal Organizer descobriu um câncer no qual vem combatendo com muita bravura. Ela passou por inúmeros procedimentos que, infelizmente, têm efeitos colaterais, como a queda de cabelo, contudo, Miriam nunca perdeu o sorriso do rosto e a vontade de vencer a doença, inspirando assim inúmeras mulheres que também enfrentam a doença.

A entrevista falou sobre o descobrimento da doença, as sessões de quimioterapia e as diversas reações do tratamento. Através de um vídeo exibido, no qual emocionou a todos, ela retratou os primeiros dias da doença. Miriam conseguiu vencer o câncer e, neste momento, encontra-se em monitoramento da doença, através de consultas e acompanhamento médico.

Miriam destacou a importância e o papel da Mulher em diversos segmentos da sociedade, mostrando com forte embasamento que as mulheres estão sim preparadas e capacitadas para o mercado de trabalho, para a política e tantos outros lugares que elas desejarem.

Sobre a sua profissão, de Personal Organizer, a entrevistada mostrou como a organização de espaços físicos podem resgatar a confiança, autoestima, empoderamento e acima de tudo a realização pessoal das pessoas. Este auxílio, estabelece uma nova fase na vida das pessoas, no qual a organização se faz necessário em tempos que a praticidade ganha mais espaço na atual sociedade.

Confira a entrevista completa de Miriam Melchiori ao programa Bom Dia Cenário, na página da TV cenário, pelo Facebook.

https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/3786212471464520