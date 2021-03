Recurso foi destinado para atender solicitação da prefeita Marcia Bin;

parlamentar se colocou a disposição para ajudar o município

A prefeita poaense Marcia Bin recebeu, na tarde desta quinta-feira

(04/03), a visita da deputada federal Katia Sastre, a qual anunciou a

liberação de recurso federal no valor de R$ 200 mil para a área de

segurança pública do município. A parlamentar atendeu a solicitação

feita pela chefe do poder Executivo, em audiência realizada em dezembro

de 2020.

O repasse, segundo a deputada, vai de encontro com os problemas que a,

então prefeita eleita, relatou durante reunião realizada no final do

último ano. “A Marcia me passou as principais reclamações e solicitações

que ouviu em suas caminhadas, durante a campanha e por isso estou

enviando esse valor com a finalidade de apoiar ações voltadas para a

segurança pública do município”, explicou Katia Satre.

Para a prefeita que, constantemente, tem realizado audiências com

deputados estaduais e federais, a emenda parlamentar vem em ótimo

momento. “Agradeço a deputada, pois precisamos de toda ajuda possível e

para todos os setores da administração. Esse valor vem em boa hora e

será de grande importância para a cidade”, afirmou Marcia Bin.

A deputada se comprometeu em ser uma parceira da cidade e em enviar mais

recursos para ajudar o município, que passa por um momento financeiro

delicado tendo, inclusive, decretado estado de calamidade financeira

(decreto nº 7.731/2021). “Estou à disposição da prefeita, acredito que o

trabalho de recuperação financeira é árduo, mas não impossível, por isso

contem comigo para ajudar nesta batalha”, finalizou.

Também estiveram presentes à reunião o chefe de Gabinete, Lucas

Bertagnolli, o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Alexandre

Guarnieri, e a secretária de Saúde, Claudia Cristina de Deus.

FOTOS: Rodrigo Nagafuti / Secom Poá