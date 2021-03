As escolas municipais, estaduais e particulares foram autorizadas a abrir nesta segunda-feira (8), primeiro dia útil das medidas mais restritivas de isolamento social no estado de São Paulo.

Pelas regras, as instituições podem receber alunos presencialmente respeitando o limite de 35% da capacidade. No caso da rede municipal, as prefeituras têm autonomia para decidir se liberam ou não as atividades.

Na capital paulista, a prefeitura decidiu seguir a orientação do estado e manteve o funcionamento.

O governo estadual recomenda que sejam priorizados alunos que estão em processo de alfabetização; apresentam maiores déficits de aprendizagem decorrentes do ensino não-presencial; têm dificuldade de acesso à tecnologia e estudantes que dependem da merenda e da educação especial.

As unidades escolares devem identificar quais estudantes irão continuar frequentando a escola presencialmente no período e organizar o atendimento.

Considerada serviço essencial, a educação foi autorizada a operar durante a fase vermelha, que entrou em vigor no último sábado e deverá permanecer até o dia 19 de março.

A medida foi tomada pela gestão de João Doria (PSDB) para conter o avanço do número de casos e mortes provocadas pelo novo coronavírus.

A fase vermelha autoriza apenas o funcionamento de setores da saúde, transporte, imprensa, estabelecimentos como padarias, mercados e farmácias, além de escolas e atividades religiosas, que foram incluídas na lista de serviços essenciais por meio de decretos estaduais.

Parques, academias, bares, museus e cinemas, por exemplo, deverão permanecer fechados.

O que pode funcionar na fase vermelha?

Escolas e universidades

Hospitais, clínicas, farmácias, dentistas e estabelecimentos de saúde animal (veterinários)

Supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres

Delivery e drive-thru para bares, lanchonetes e restaurantes: permitido serviços de entrega

Cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção

Empresas de locação de veículos, oficinas de veículos, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos

Serviços de segurança pública e privada

Construção civil e indústria

Meios de comunicação, empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens

Outros serviços: igrejas e estabelecimentos religiosos, lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica e bancas de jornais.

Neste domingo (7), o estado de São Paulo registrou o nono recorde seguido de pacientes internados com Covid-19 desde o início da pandemia.

Segundo dados da Secretaria da Saúde, o estado tem 19.049 pacientes hospitalizados com quadro confirmado ou suspeito da doença, sendo que 10.622 pessoas estão internadas em leitos de enfermaria e outras 8.427 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O estado vem batendo recordes seguidos no número de internados pela doença desde o dia 27 de fevereiro. Em 2020, durante a primeira onda da pandemia, o recorde de internados foi de 15.289 pacientes em 14 de julho.

A capital paulista também atingiu 81,5% de leitos de UTI ocupados neste sábado (6). Ao menos três hospitais da cidade têm 100% de ocupação e seis unidades estão com mais de 90% de ocupação no município.

Em todo o país, estados têm sofrido colapso no sistema de saúde, e há cidades com 100% de leitos de UTI ocupados.

Na sexta-feira (5), o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, anunciou uma “operação de guerra” para acolher pacientes com Covid-19 que inclui a convocação de profissionais de saúde voluntários.

Também será montado um novo hospital de campanha na capital paulista nas próximas semanas. Os detalhes serão divulgados pelo governo estadual em coletiva de imprensa nesta segunda (8).

Fonte: G1