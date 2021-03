Como medida preventiva para evitar o fechamento dos comércios nos próximos dias por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), conforme decretos estadual e municipal, o vereador Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox propõe a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos à reativação do hospital de campanha, no Ginásio Professor Adão Dias dos Santos, o Adãozão, no Jardim Santa Rosa. A unidade temporária funcionou de 21 de maio a 20 de setembro do ano passado.





O pedido em forma de requerimento deverá ser discutido e aprovado em única discussão na sessão ordinária virtual, na segunda-feira, dia 08, com início, às 9h. Nele, Eliel Fox sugere que o possível hospital de campanha tenha capacidade para oferecer 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda, para ele, o retorno do complexo hospitalar provisório serviria para atender a demanda de pacientes infectados, já que o Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, na Vila Corrêa, está lotado.

Além disso, o vereador pede estudos por parte da equipe técnica da administração municipal para impedir a suspensão de atividades não essenciais (lockdown) na cidade justamente devido ao viável aumento no número de leitos de UTI com a reativação do hospital de campanha. O parlamentar ressalta também no seu documento, que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que estados e municípios têm autonomia concorrente para impor ações de combate à Covid-19.

“Na verdade, as autoridades locais precisam levar em consideração que a nossa cidade é formada em sua maioria por pessoas carentes e, portanto, já enfrentam o desemprego e consequentemente a falta de renda para manter o seu próprio sustento diário”, desafia Eliel Fox. Por isso, o vereador defende a obrigatoriedade de medidas sanitárias rígidas, mas que não resultem no fechamento total das atividades comerciais, entre outras. “Do jeito que como está o cidadão morrerá de Covid-19 ou de fome”, diz.

Por Pedro Ferreira