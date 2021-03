Ferraz de Vasconcelos é a única cidade do Alto Tietê que liberou aulas presenciais durante a fase vermelha do Plano SP. A medida, no entanto, vale apenas para as redes estadual e particular. Os alunos do município devem voltar às salas de aula apenas no dia 22 deste mês.

Segundo a prefeitura, nem todos os equipamentos de proteção necessários para o retorno dos estudantes da rede municipal.

Cecília Cruz, secretária municipal de Educação, diz que a data do dia 22 visa garantir até lá que os protocolos de saúde sejam respeitados. “A segurança também tem a ver com ouvir a saúde, a municipal e a do estado. Se algum momento eles disserem que não pode abrir, a gente vai fechar as escolas. Mas se em março de 2020 elas foram fechadas porque a saúde disse que era para fechar, hoje a saúde diz que pode abrir”, detalhou.

As escolas estão com a sinalização de distanciamento, além de as unidades estarem sendo fiscalizadas. “Os materiais que faltam receber são, principalmente, máscara para os nossos servidores e alunos e os tótens de álcool em gel que nem todas as escolas receberam ainda”, pontua.

Quando as aulas retornarem na rede, será obedecida a capacidade determinada de acordo com o tamanho de cada escola, então haverá rodízio de alunos e funcionários.

A cidade tem cerca de 1,6 mil professores e profissionais da educação, então o planejamento da escola organiza qual professora está em qual.

“Às vezes um professor do grupo de risco vai precisar ficar em casa e precisar que outro cubra a sua sala, então já temos na rede os professores adjuntos. Algumas escolas já organizaram o seu retorno contando com os professores adjuntos. Na escola que tem quadra, por exemplo, um outro professor pode atender a duas turmas na sala respeitando o distanciamento.

Fonte: G1