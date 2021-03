A Prefeitura de Poá, por meio do Departamento de Fiscalização, Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal (GCM), realizou uma operação integrada, neste final de semana (05, 06 e 07/03), com base da fase vermelha do Plano São Paulo do governo do Estado. De acordo com o balanço, foram registrados dois autos de infração e interdição, uma intimação para fechamento, e uma notificação, em descumprimento ao decreto municipal nº 7.769/2021.

A operação, que contou com o apoio da Polícia Militar (PM), teve por objetivo verificar o cumprimento do decreto, que determina o funcionamento apenas de estabelecimentos comerciais considerados essenciais como, por exemplo, supermercados, farmácias e serviços de saúde. A ação realizou ainda ações de orientação em locais que costumam apresentar aglomeração de pessoas.

A ação resultou em dois autos de infração e interdição para um bar, localizado na região central, e que estava em total desacordo ao decreto (aberto, com atendimento ao público e sem o uso de máscaras). Uma tabacaria, também no centro da cidade, recebeu intimação de fechamento, e duas festas clandestinas, na Rua Água Vermelha, e em Calmon Viana, foram dispersadas e encerradas. Houve ainda o registro de uma festa de casamento, que já havia sido encerrada, porém os noivos foram notificados pela realização do evento.

Novas operações serão realizadas em conjunto, entre os departamentos competentes, GCM e Polícia Militar (PM). A população pode denunciar irregularidades e descumprimentos dos protocolos sanitários pelo telefone 4634-8800.