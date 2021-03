A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede estadual do Alto Tietê ficou em 93,6%, na noite desta segunda-feira (8).

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a situação mais sensível é a vivenciada pelo Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Dos 26 leitos de UTI, todos estavam temporariamente ocupados.

Em seguida aparece o Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, onde são 46 leitos de enfermaria e 33 de UTI. Na UTI a ocupação estava em 91%. A ocupação da enfermaria não foi divulgada.

O terceiro hospital da rede na cidade é o Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, que opera com 20 leitos de enfermaria, que estão temporariamente ocupados, e 10 leitos de UTI, com ocupação de 90%.

A pasta estadual garante que mantém o monitoramento do cenário da Covid-19 em todas as regiões e que essas taxas de ocupação variam no decorrer do dia em virtude de fatores como altas, óbitos ou transferências para leitos de enfermaria ou UTI, por exemplo.

