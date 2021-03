O atendimento presencial na Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos estará suspenso até o dia 19 de março, devido à regressão do Estado para a fase vermelha do Plano São Paulo. A medida vale para todas as repartições públicas da cidade. O atendimento continua sendo realizado pelos telefones das secretarias e órgãos municipais.

Com o objetivo de conter o contágio do coronavírus, a municipalidade disponibilizou alguns serviços online no site oficial www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br. No “Portal do Cidadão”, é possível acessar o Protocolo (consulta de processos), 2ª Via de IPTU, 2ª Via de ISS, Certidão Valor Venal, Certidão Negativa Imobiliário, Certidão Negativa Mobiliário, Dívida – Boleto à Vista Imobiliário, Dívida – Boleto à Vista Mobiliário, Extrato Débitos Imobiliários Novo, Extrato Débitos Mobiliários Novo, 2ª Via Parcelamento Dívida, Parcelamento Dívida Novo e Autenticidade das Certidões.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) também terá o atendimento presencial interrompido. Já o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) sugere que os interessados nas vagas de emprego se candidatem no site www.empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo SINE Fácil.

Cabe destacar que com os serviços presenciais suspensos, os funcionários continuam com o trabalho interno seguindo todas as medidas de distanciamento social e protocolos sanitários vigentes.

Para mais informações, a Prefeitura de Ferraz recomenda que os munícipes entrem em contato pelo telefone 4674-7800 para agendamentos e esclarecer dúvidas.