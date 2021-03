Um homem suspeito de envolvimento em um roubo de uma van de carga foi detido pela Polícia Militar Rodoviária, na praça de pedágio de Itaquaquecetuba da Rodovia Ayrton Senna, nesta segunda-feira (8). Com ele, segundo a polícia, havia uma arma e duas vítimas reféns.

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) foram informados sobre um veículo branco, que estaria envolvido no roubo de uma van, em São Paulo, com retenção de vítimas, e iniciaram patrulhamento pela Ayrton Senna.

Após passar pelo pedágio no sentido capital, os policiais avistaram um veículo com as características informadas no sentido contrário da rodovia e fizeram o retorno.

O carro em que estava o suspeito chegou a bater em outro automóvel que estava parado na fila do pedágio e os policiais conseguiram deter o rapaz. A PM afirma que ele portava uma arma calibre 38, de numeração raspada.

Além disso, no banco de trás, estavam o condutor da van e o ajudante dele. Segundo a polícia, os dois estavam recebendo graves ameaças do suspeito, que dizia que os mataria caso reagissem. O veículo conduzido pelo suspeito era furtado.

Depois da abordagem, os policiais foram informados de que a van já havia sido presa por outra equipe da polícia e conduzida, juntamente de um homem detido, para o 63º DP, em São Paulo, onde a ocorrência foi registrada.

