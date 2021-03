Pais e responsáveis por alunos matriculados da rede de ensino de Ferraz de Vasconcelos devem preencher um formulário de intenção de comparecimento da criança à volta presencial das aulas na cidade. A intenção é que a Secretaria Municipal de Educação tenha um quadro real do retorno das aulas e ainda possibilite tempo hábil de organização para as escolas, dependendo do número de alunos esperado. O documento deve ser preenchido até a próxima quarta-feira (03).

Cada unidade escolar está disponibilizando o link do formulário para os alunos. Por isso, responsáveis que ainda não receberam o documento, devem entrar em contato com a escola para o preenchimento.

Cabe destacar que os pais serão consultados neste sistema a cada 15 dias, para que a situação frente à Secretaria Municipal de Educação permaneça sempre atualizada.

Sobre isso, a secretária municipal de Educação, Cecília Cruz, explicou quais os impactos para escola e alunos. “A ação de preencher o formulário pode parecer muito simples, mas é extremamente importante, considerando que as escolas se organizarão também com base neste documento. O objetivo é oferecer a melhor volta possível e mais segura aos estudantes”, destacou.