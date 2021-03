Recém designado pelo prefeito Eduardo Boigues para estar à frente das questões relacionadas ao turismo na cidade, há poucos dias, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDE, Luciano Dávila, esteve em Brasília, para angariar recursos voltados para esta área, na cidade. A visita à capital federal se mostrou bastante produtiva já que, de início, o chefe da pasta recebeu do deputado federal, Roberto Lucena (PODEMOS – SP) a informação de que, ainda em 2021, o município será contemplado com recursos na ordem de R$ 500 mil reais, por meio de uma emenda parlamentar de sua autoria.

O recurso será destinado à construção de um portal a ser instalado em uma das entradas do município (Estrada de Santa Isabel com Rodovia Ayrton Senna, altura do KM – 35). “Essa ida a Brasília foi bastante proveitosa pois, a partir desta iniciativa identificamos os caminhos a serem seguidos no sentido de promover ações que tenham por objetivo valorizar as diversidades do município, também para o fortalecendo uma de nossas vocações que é o Turismo de Negócios”, concluiu Luciano Davila.

Na ocasião, Davila também protocolou uma solicitação formal junto ao Ministério do Turismo na intenção de que o mesmo autorize a destinação de verbas destinadas para ações segmentadas, dadas as potencialidades da cidade neste nicho.