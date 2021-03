A Guarda Civil Municipal (GCM) de Poá está mais atuante no município. É o que aponta o balanço divulgado pela corporação. Durante o mês de fevereiro, a GCM registrou ao todo 1.123 ocorrências, 452 a mais que o mês de janeiro deste ano. Isso representa 40% a mais dos atendimentos em apenas um mês.

Segundo a Secretaria de Segurança Urbana, o patrulhamento preventivo se destacou dentre as ocorrências, com 381 casos. “Por meio desse patrulhamento foram efetuadas prisões em flagrante por roubo ou tráfico, recuperação de veículos roubados ou furtados, por exemplo. Eles estão muito motivados para trabalhar em nome da segurança pública”, afirmou a responsável pela pasta, Marlene Sant’Anna.

O comandante da corporação, Alexandre Guarnieri, também destacou o empenho com o que os agentes estão atuando pelas ruas do município. “Houve uma ‘recarga de bateria’ e, desde o início do ano, todos estão muito dedicados em trabalhar em prol da segurança e, consequentemente, pelo cidadão”, disse.

O estacionamento preventivo e a Patrulha Maria da Penha também se destacaram com 285 e 181 ocorrências, respectivamente. “Ainda estamos no início do ano, ou seja, estamos implementando a nossa forma de atuação, mas que já foi bem aceita pelos agentes, o que reflete nessa entrega com que estão trabalhando. Tenho muito orgulho dessa equipe”, finalizou a secretária.

Principais ocorrências:

Patrulhamento preventivo – 381 casos

Estacionamento preventivo (em locais de vulnerabilidade) – 285 casos

Atendimento Lei Maria da Penha – 181

Averiguação de denúncias – 81

Perturbação do sossego – 49

FOTO: Rodrigo Nagafuti – Secom Poá