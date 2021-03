O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prendeu nesta terça-feira (9) o suspeito de matar a atendente de padaria Alceandra de Santana Martins, de 29 anos, durante um assalto em fevereiro em Itaquaquecetuba. Segundo a polícia, o segundo suspeito está foragido.

No dia 21 de fevereiro dois homens armados invadiram o estabelecimento na Rua Teófilo Braga, no Parque Piratininga, e anunciaram o assalto por volta de 8h30. Segundo a polícia, os dois já haviam roubado celulares e o dinheiro do caixa quando um deles disparou no rosto da vítima. Os dois, segundo a polícia, fugiram em seguida em um carro prata.

Testemunhas disseram que os criminosos primeiro se passaram por clientes. Policiais do Setor de Homicídios classificaram nesta terça-feira o crime como maldoso e cruel.

Nesta terça, policiais do setor, junto com agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG), prenderam Edmilson dos Santos Pouciano em Guarulhos. De acordo com a polícia, ele estava com o revólver calibre 38 que matou Alceandra. Além disso, o carro usado na fuga foi apreendido.

Segundo o SHPP, o homem confessou o crime, assumindo inclusive que atirou na atendente. O suspeito ainda apontou um comparsa, que segue foragido.

Pouciano foi preso por posse/porte ilegal de arma de uso restrito e foi encaminhado à cadeia de Guarulhos. Além disso, a polícia representou pela prisão temporária do suspeito pelo latrocínio.

A polícia informou que por enquanto nenhum advogado foi apresentando para defender o suspeito.

O caso tinha sido registrado como roubo seguido de morte na Delegacia de Itaquaquecetuba e foi encaminhado ao 1ºDP da cidade para continuidade nas investigações.

Segundo vizinhos, a vítima deixou duas filhas, de 3 e 8 anos.

