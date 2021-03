A Prefeitura de Mogi das Cruzes está concluindo nesta terça-feira (09/03) a montagem de 7 dos 15 novos leitos de terapia intensiva Covid-19 no Hospital Municipal. Com isso, a unidade passa a contar com 61 leitos de UTI para pacientes com o novo coronavírus, dos quais 56 já estavam ocupados, o que representa 91% de ocupação.

Os outros 8 novos leitos de UTI Covid anunciados no final da semana passada pelo prefeito Caio Cunha, após reunião no Palácio dos Bandeirantes, devem ser instalados de forma gradativa. Serão quatro na próxima semana e quatro na semana seguinte, conforme programação de chegada de novos monitores e ventiladores.

Paralelamente, a equipe técnica prepara também a instalação dos novos leitos de enfermaria. No total, serão 50, dos quais pelo menos 26 devem ocupar consultórios e outras áreas internas do Ambulatório de Especialidades, e os demais, possivelmente, no segundo andar da UnicaFisio, anexo ao Hospital Municipal, que tem funcionado como um hospital de campanha.

“Estamos verificando a melhor estratégia para ampliação das redes de oxigênio e também outros recursos necessários para ampliarmos atendimento conforme a demanda”, adiantou o secretário municipal de Saúde, Henrique Naufel. Segundo ele, a empresa responsável pelo fornecimento de oxigênio fará uma vistoria na unidade para indicar os melhores espaços para as ampliações.

Drive-thru

Mogi das Cruzes retoma a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (10/03) com drive-thru permanente no Pró-Hiper. O horário de atendimento será das 9 às 15 horas e o público assistido nesse momento serão idosos de 77 anos ou mais e os estoques são limitados pois, até o momento, o município recebeu apenas 78% do total de doses necessárias para esse público-alvo.

Também nesta quarta-feira (10/3) a vacinação será realizada para o mesmo público-alvo em 11 unidades, das 8 às 16h30. São elas: Braz Cubas, Jardim Camila, Santa Tereza, Ponte Grande, Jundiapeba, Vila Natal, Vila Suíssa, Sabaúna, Santo Ângelo, Taiaçupeba e Biritiba Ussu. Nas duas estratégias, a Secretaria Municipal de Saúde promoverá a distribuição de senhas para atendimento conforme doses disponíveis.

4ª FEIRA, DIA 10 DE MARÇO

Vacinação para pessoas com 77 anos ou mais



Drive-thru das 9 às 15h

Pró-Hiper: Entrada pela Avenida Cívica

11 Postos de Saúde das 8 às 16h30

• Braz Cubas

• Jardim Camila

• Santa Tereza

• Ponte Grande

• Jundiapeba

• Vila Natal

• Vila Suíssa

• Sabaúna

• Santo Ângelo

• Taiaçupeba

• Biritiba Ussu

Nas unidades da Estratégia Saúde da Família, o atendimento será aos idosos cadastrados nas áreas de abrangência