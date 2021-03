Por Junior dos Anjos

No Dia Internacional da Mulher, 08 de março, fechando com chave de ouro as entrevistas da semana que antecedeu a nobre data, em comemoração as Mulheres, a entrevista do programa Bom Dia cenário foi Vanessa Weckwerth, empresária do ramo automotivo, no qual trouxe para a discursão o tema: noções de mecânica para mulheres.

Com uma oratória impecável e uma vasta experiência na área em questão, Vanessa deixou claro que as mulheres podem dirigir e entender dos problemas e questões de um carro, algo visto erroneamente como apenas da esfera masculina.

A entrevista costuma gravar vídeos em suas redes sociais, dando dicas para as mulheres identificarem problemas básicos nos automóveis, como freios, câmbio, direção, dentre outros.

Vanessa Weckwerth destacou a importância de uma oficina ter uma visão para a sustentabilidade e também o descarte correto de óleo e de peças substituídas. Desta forma, como uma grande empresária de sucesso, os vídeos mostrados durante a entrevista, mostra a oficina comandada pela mesma, limpa e organizada.

Ela falou da importância das mulheres em diversos patamares já conquistados e outros ainda almejados; mas a frase em destaque foi: “lugar de mulher é onde ela quiser”.

Antes da pandemia, Vanessa Weckwerth falou sobre eventos com a participação de até 100 mulheres para entender e aprender mais sobre questões automotivas. Por causa da atual situação do novo coronavírus, a mesma decidiu gravar vídeos, atingindo um grande público feminino nas redes.

As homenagens preparadas pela TV Cenário para as Mulheres empoderadas contemplou diversos segmentos e contou a história de mulheres guerreiras e batalhadoras, dedicadas a profissão, família e a vida.



Assista na íntegra:

https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/459940935362602