Na semana em que se celebra mais um Dia Internacional da Mulher, torna-se importante o debate e a análise de como as mulheres estão ocupando os espaços da sociedade brasileira. É indiscutível os avanços conquistados nas questões dos direitos femininos, porém, ainda vivemos numa sociedade onde falta equilíbrio e igualdade na comparação com os homens. Lamentavelmente, as mulheres continuam vítimas de violência, tanto simbólica quanto física.

Não podemos, porém, avaliar as mulheres como algo abstrato, pois há que se considerar outros fatores, já que as relações de gênero são entrelaçadas por questões raciais e desigualdades econômicas.

Mas a questão da violência contra as mulheres tem de ser tratada com intolerância, seja no dia a dia, nos locais de trabalho, nas famílias e nos espaços institucionais da política.

E o Brasil bate recordes de agressões nada dignos de comemoração. Só no ano de 2020 (primeiro ano da pandemia do coronavírus), de acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o país registrou 105.821 denúncias de violência contra as mulheres. 72% desses casos foram de violência doméstica e familiar. As reclamações são encaminhadas através das plataformas do Disque 100 e do Ligue 180, além de contatos via WhatsApp e pelo aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil.

Outros números revelam ainda mais dor e ódio. Pelo Mapa da Desigualdade 2020, elaborado pela Rede Nossa São Paulo, a violência contra as mulheres aumentou 64% entre 2016 e 2019, somente na cidade de São Paulo. No mesmo período de três anos, o feminicídio teve alta de 73%, totalizando 163 mulheres assassinadas na Capital. Em todo o Brasil, somente no primeiro semestre de 2020, 648 mulheres acabaram assassinadas por motivação relacionada ao gênero, como informou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

E tem mais: a violência se soma a dados em que as mulheres são ainda mais prejudicadas. Especificamente no segundo trimestre de 2020, a taxa de desocupação das mulheres no mercado de trabalho era de 16,8% no Brasil, contra 12,8% de desocupação dos homens no mesmo período, conforme apurado pelo IBGE.

Como transformar todo esse quadro negativo? É preciso que mais e mais mulheres ocupem espaços de poder. A filiação partidária a agremiações políticas de ideologia progressista, no campo da esquerda e centro-esquerda pode ser um interessante caminho. Hoje, apenas 30% de candidatas mulheres são permitidas nas eleições. Mas é difícil garantir esse percentual mínimo em cada pleito eleitoral, num universo dominado pelos homens, mesmo com os partidos políticos somando 46% de filiações femininas.

Atualmente, há uma agenda repleta de demandas urgentes que podem ter as mulheres na cabeça desse movimento. Será necessário ampliar as forças da representação política feminina, agregando os homens na mesma batalha, para garantir um Brasil com mais direitos, que combata de fato a pandemia da Covid-19, a fome, com mais vacinas para todos, mais empregos, e Auxílio Emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 para mães chefes de família.

Juntos, mulheres e homens, somos ainda mais fortes!

Augusto do Jornal, diretor nacional de Finanças da CGTB e 2º suplente de vereador em Ferraz de Vasconcelos