Parceria com estabelecimentos de Ensino Superior garante 29 vagas de cursos de bacharelado e tecnólogo para mulheres poaenses

A prefeita de Poá, Marcia Bin, recebeu a visita de representantes do Sesi (Serviço Social da Indústria), na última quarta-feira (10/03). No encontro, a coordenadora de Relação com a Indústria e Comunidade da instituição, Viviane Yukie Kasai de Moura apresentou os projetos existentes nas áreas de educação, esporte, cultura, qualidade de vida e responsabilidade social.

“Fizemos esta visita para conhecer a prefeita, apresentar os nossos projetos e, principalmente, para nos colocarmos à disposição para futuras parcerias”, disse Viviane. Ela estava acompanhada do diretor de Centros de Atividades, Carlos Frederico D’Avila de Brito, e do diretor adjunto de Ações Regionais da (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Juliano Abe.

Dentre os projetos apresentados, a coordenadora destacou a carreta móvel de “Vida Saudável”, que tem por objetivo promover a realização de cursos e capacitações na área nutricional. “O que for do nosso campo de atuação, podem ter certeza de que estaremos à disposição, pode contar conosco”, afirmou.

Acompanhada pelo chefe de Gabinete, Lucas Bertagnolli, e pelo secretário de Administração e Governo Marcio Borzani, a chefe do poder Executivo poaense elogiou o Sesi pela estrutura e pelo trabalho que realiza há muitos anos. “É uma instituição muito séria e respeitada, gostei muito dos projetos e vou encaminhá-los para os devidos secretários, para que possam avaliar a possibilidade de implantarmos na cidade em prol da população”, finalizou.