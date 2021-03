Em reunião com um grupo de vereadores para discutir o agravamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), na segunda-feira, dia 08, no Palácio da Uva Itália, a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD), prometeu estudar a reativação do hospital de campanha, na cidade. A decisão visa ampliar o número de leitos, já que o Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, na Vila Corrêa, encontra-se lotado por pacientes contaminados pela pandemia.

Na prática, a gestora acataria um requerimento de autoria do vereador, Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox, aprovado em única discussão na sessão ordinária antes da audiência. De acordo com o documento, a administração poderia reinstalar o complexo hospitalar temporário contendo dez leitos com respiradores, ou seja, para atender pacientes no Centro de Terapia Intensiva (CTI), como funcionou, no ano passado, no Ginásio Municipal Professor Adão Dias dos Santos, no Jardim Santa Rosa.

Além disso, no encontro, a prefeita anunciou que a situação preocupa bastante, porém, tem mantido contato constante com o governo estadual para garantir de alguma maneira a ampliação de leitos, sobretudo, no Regional. Aliás, a Secretaria de Estado de Saúde já comunicou a abertura de 30 leitos no Hospital Dr. Arnaldo Pezzutti, em Mogi das Cruzes, que, poderá aliviar um pouco o quadro caótico na região do Alto Tietê. Em resumo, a gestora quer fazer o possível para evitar o colapso total na saúde na cidade.

Autor do requerimento, Eliel Fox disse, que a sua sugestão objetiva impedir ainda mais perda, principalmente, para o comércio local, tendo em vista, as últimas restrições impostas até o dia 19 do corrente, com o fechamento de lojas. “Na verdade, sou contra o lockdown e, portanto, favorável à flexibilização do Plano SP”, destacou. Para o vereador, Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, com a Covid-19 não se brinca, isto é, a vida do cidadão está em primeiro lugar.

Além de Eliel Fox e Tonho, também usaram a tribuna para expressar apoio à volta do hospital de campanha os vereadores Ewerton Correa Cardoso (Podemos), o Diretor Everton, Claudio Ramos Moreira (PT), Luiz Fábio Alves da Silva (PSB), o Fabinho, Fábio Farias de Oliveira (PSL), o Fábio Wuhalla, Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha e Roberto Antunes de Souza (Cidadania). Aliás, a sugestão da reunião com a prefeita foi feita durante o processo de discussão do requerimento por Fabinho.