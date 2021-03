Parceria com estabelecimentos de Ensino Superior garante 29 vagas de cursos de bacharelado e tecnólogo para mulheres poaenses

A Secretaria da Mulher de Poá abriu inscrições nesta quinta-feira (11/03), para o processo seletivo de cursos universitários gratuitos de bacharelado e tecnólogos. O projeto oferece ao todo 29 vagas e é realizado por meio de parcerias com estabelecimentos de Ensino Superior. As bolsas de estudo serão direcionadas para mulheres de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as inscrições podem ser feitas pelo e-mail: secretariadamulher@poa.sp.gov.br.

Segundo a secretaria, o processo seletivo tem como objetivo, além de comemorar o Dia Internacional da Mulher (08/03), oferecer condições para que as poaenses “quebrem” o ciclo de violência, por meio da Educação e, assim possam reconstruir as suas vidas. “Nosso objetivo é empoderar a mulher e prepará-la para que possa ter um futuro melhor. E o melhor caminho que enxergamos para esse crescimento pessoal é a Educação”, afirmou a titular da pasta, Maria da Graça Chaia Marques.

As interessadas em participar do processo seletivo podem se inscrever, por e-mail, até o dia 26 de março (sexta-feira). É preciso informar nome, RG, endereço e número do cartão NIS (Cadastro Único), além de enviar uma redação com o tema “A violência Contra A Mulher Na Sociedade Brasileira”. “Vale ressaltar que as vagas são destinadas para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, e que tenham concluído o ensino médio em escola pública”, reforçou a secretária. As candidatas aprovadas deverão comprovar os dados informados por e-mail, no ato da matrícula, que será realizada na própria secretaria, entre os dias 14 e 23 de abril.

Para a realização deste processo seletivo, a secretaria da Mulher firmou parceria com a Universidade Paulista (Unip), Centro Universitário Internacional (Uninter), e a Faculdade Zona Leste (FZL). “A inscrição é gratuita, mas pedimos para quem tiver condições, doar um quilo de alimento não perecível no ato da inscrição. O material arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade”, disse Graça Marques.

A parceria com os estabelecimentos de Ensino Superior proporcionou 29 bolsas de estudos para os seguintes cursos: Bacharelado em Administração (5 vagas) e Ciências Contábeis (5 vagas); Tecnólogo (02 anos) em Gestão do RH (5 vagas), Gestão Comercial (5 vagas), e Gestão Financeira (05 vagas), na Faculdade Zona Leste. Já na Uninter, são duas vagas para cursos de Tecnólogo (2 anos), sendo uma para Gestão de Marketing e uma Gestão de RH; assim como a Unip, que também ofereceu duas vagas de Tecnólogo (02 anos), sendo uma para Gestão de Turismo e outra para Gestão Comercial.

PROCESSO SELETIVO

De acordo com a responsável pela pasta, o processo seletivo será feito com base em uma redação, que será enviada pela candidata com o tema “A violência Contra A Mulher Na Sociedade Brasileira”. “A redação será enviada, por e-mail, junto com a inscrição e o período de análise dos textos, que é de 29/03 a 12/04. No dia seguinte (13/04), será divulgado o resultado no Diário Oficial e na própria secretaria”, finalizou.

“Desde o início, tenho dito que a mulher terá participação e atenção especial neste governo, hoje tenho sete secretárias sendo chefiadas por mulheres e esse projeto vem de encontro com o nosso pensamento. Tenho certeza de que esses cursos proporcionarão uma estrutura de vida melhor para essas mulheres”, enfatizou a prefeita Marcia Bin.

CURSOS E VAGAS

Faculdade Zona Leste – Bacharelado

Administração – 5 vagas

Ciências Contábeis – 5 vagas

Faculdade Zona Leste – Tecnólogo – 2 anos

Gestão do RH – 5 vagas

Gestão Comercial – 5 vagas

Gestão Financeira – 05 vagas

Uninter – Tecnóloga 02 anos – EAD – A Distância

Gestão de Marketing – 01 vaga

Gestão de RH – 01 vaga

Unip – Tecnóloga 02 anos – EAD – A Distância

Gestão de Turismo – 01 vaga

Gestão Comercial – 1 vaga

SERVIÇO:

Inscrições: 11/03 a 26/03

E-mail: secretariadamulher@poa.sp.gov.br (informar nome completo, RG, endereço e número do cartão NIS – Cadastro Único e enviar, no mesmo e-mail, a redação com o tema “A violência Contra A Mulher Na Sociedade Brasileira”)

Análise da redação: 29/03 a 12/04

Divulgação do resultado: 13/04/2021

Matrícula e entrega dos documentos: 14/04 a 23/04

FOTOS / Rodrigo Nagafuti – Secom Poá

LEGENDA: Secretária da Mulher, Graça Marques, apresentou o projeto a prefeita Marcia Bin e ao vice-prefeito Geraldo Oliveira