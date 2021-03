Ações de zeladoria ocorreram ao longo de fevereiro pelos quatro pontos da cidade

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura realizou ações de zeladoria em 13 praças de Suzano ao longo de fevereiro, segundo balanço apresentado pela Diretoria de Praças, Parques e Jardins nesta quarta-feira (10/03). A iniciativa tem como objetivo garantir a preservação dos espaços públicos de convivência. Os trabalhos seguem em andamento pelos bairros e a expectativa é que, nos próximos meses, todas as praças do município sejam beneficiadas.

Os agentes foram a 11 bairros neste último mês, revitalizando praças e academias ao ar livre pelos cantos pontos da cidade com serviços de capinação, roçagem, varrição, jardinagem, limpeza e manutenção dos locais. Os trabalhos foram realizados nos bairros Sesc, Jardim Quaresmeira, Vila Urupês, Cidade Boa Vista, Jardim Fernandes, Jardim Nova América, Baruel, Chácaras Casemiro, Cidade Miguel Badra, Vila Maluf e no centro da cidade.

A atuação das equipes segue um cronograma previamente estabelecido pelo setor de zeladoria do Viveiro Municipal que, ao longo dos próximos meses, deve contemplar todas as praças e parques da cidade. Segundo a administração municipal, a manutenção exclusiva destes espaços públicos é realizada pelo órgão gerido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi, já as demais atividades de conservação em Suzano seguem sendo feitas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

De acordo com a coordenadora do setor de Praças, Parques e Jardins, Larissa Ashiuchi, após as ações de zeladoria a pasta pretende fazer o acompanhamento constante desses ambientes para realizar as devidas manutenções de forma periódica, com o objetivo de preservá-los e garantir que a população da cidade sempre tenha espaços de lazer limpos e conservados. “Nosso trabalho é de tornar Suzano uma cidade cada vez mais bonita”, garantiu.

O Viveiro Municipal Tomoe Uemura fica no número 340 da avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador. Além de uma opção para lazer e convivência, o espaço tem ampliado suas atividades e serviços oferecidos, sediando ações de educação ambiental, iniciativas de estímulo ao plantio de árvores, dentre outras. Por causa das recentes determinações municipais para combater o avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o espaço segue fechado ao público enquanto as atuais medidas estiverem em vigor.