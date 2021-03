Ferraz de Vasconcelos terá vacinação neste sábado (13) para idosos com mais de 75 anos. De acordo com a administração municipal, as equipes vão aplicar primeiras e segundas doses.

A Prefeitura denominou a iniciativa como Dia V e disse que o objetivo é imunizar idosos que os familiares só podem levar aos fins de semana. Já que de segunda a sexta, muitos têm compromisso.

A vacinação será das 8h às 15h na Igreja Nossa Senhora da Paz, localizada na Rua Getúlio Vargas, 250, no Centro, pelo sistema drive-thru e também para aqueles que forem a pé.

Na sexta-feira (12), pessoas do grupo de 76 anos também começam a ser imunizadas no mesmo local.

