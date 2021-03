A agência da Caixa Econômica Federal de Guararema foi roubada na manhã desta quinta-feira (11), informou a Secretaria Municipal de Segurança Pública. O banco estará fechado na sexta-feira (12) e não há previsão de reabertura.

De acordo com a Secretaria, os suspeitos fizeram reféns e levaram dinheiro do cofre, além de duas armas dos vigilantes. O valor levado não foi informado.

Já a Polícia Militar informou que dois homens entraram e abordaram primeiro o vigilante. Eles fugiram em um carro sentido São José dos Campos.

Por meio do sistema de monitoramento, o Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema identificou o veículo usado pelos suspeitos e informou a placa para a Polícia Militar. Segundo a Secretaria, não houve confronto entre os suspeitos e a PM no momento do roubo.

A Caixa Econômica informou que “informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes”.

Durante a tarde, a PM informou que ninguém tinha sido preso. A polícia encontrou o carro que os criminosos usaram para o assalto em um acesso para a Dutra duas horas depois do crime. O veículo estava vazio, de acordo com a polícia.

O banco informou ainda que “não houve feridos” na ação.

