Os valores humanos e o respeito à individualidade são assuntos prioritários para a Educação suzanense. Neste ano, em meio ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a secretaria municipal se empenha em reforçar a importância da Cultura de Paz por meio de um vídeo especial colocado à disposição no canal TV Prefeitura de Suzano, no YouTube (www.youtube.com/PrefeituraDeSuzanoOficial).

De acordo com o chefe da pasta, Leandro Bassini, o conteúdo elaborado tem o objetivo de trazer mais reflexão sobre o tema a todos os suzanenses. “A gravação reflete o sentimento das crianças acerca da Cultura de Paz, que é o caminho para uma sociedade melhor, priorizando o diálogo e a mediação de conflitos. Temos muito o que aprender com os pequenos. É essa reflexão pura e genuína que nos transforma por dentro e por fora”, disse.

A abordagem do tema vem à tona em um momento delicado para o mundo, em meio ao enfrentamento à Covid-19. “Percebemos a necessidade de expressão das pessoas que, por vezes, estão enfrentando um período delicado. Por meio do diálogo, abandonamos a raiz de ações e comportamentos violentos. Saber ouvir e dar uma palavra amiga é o que precisamos”, ponderou.

Para o secretário, a expectativa é de que a mensagem de paz ecoada pelas crianças alcance outros corações. “Os sentimentos de amor e empatia devem prevalecer na sociedade. Quando fomentamos isso desde a infância ajudamos a disseminar este conceito, inspirando outras pessoas e orientando a comunidade”.

