Com as novas medidas restritivas decretadas pelo governo do Estado, o município de Poá adota a Fase Emergencial do Plano São Paulo entre os dias 15/03 e 30/03, com o objetivo de coibir a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). O toque de recolher também foi estipulado para evitar aglomerações e festas clandestinas.

Confira as principais mudanças:

– O toque de recolher será das 20h até às 5h;

– Proibição completa de qualquer aglomeração;

– Home office será obrigatório para todas as atividades administrativas não essenciais;

– Os serviços de entrega de alimentos e produtos ao cliente serão permitidos durante todo o dia apenas no sistema delivery; os drive-thrus estarão abertos entre 5h e 20h;

– Retirada de produtos e refeições está proibida;– Lojas de material de construção estarão fechadas;– As celebrações religiosas coletivas estão proibidas;

– Atividades esportivas coletivas foram suspensas;

– Escolas públicas e particulares seguirão com as aulas de forma remota;

– O governo também orientou a adoção de horário de entrada escalonado para os trabalhadores, a fim de evitar aglomerações no transporte público. A escala ficou da seguinte forma:

5h às 7h: trabalhadores da Indústria;

7h às 9h: trabalhadores de Serviços;

9h às 11h: trabalhadores do Comércio.

Esse é um momento de muita atenção e cuidados para evitar o contágio. Você pode fazer sua parte!

Evite locais com aglomeração de pessoas, use sempre máscara e álcool gel para higienização das mãos. Se proteja e proteja a quem você ama. Se cuide!