Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba conseguiu localizar um carro de entrega que havia sido roubado no bairro Recanto Mônica. O assalto aconteceu na tarde desta quinta-feira (11). A equipe recebeu um chamado pelo número da Guarda Civil ,153 e, com muita agilidade se deslocou até o bairro.

O carro descaracterizado é de entrega de produtos comprados pela internet. A Guarda conseguiu localizar o veículo e devolveu a carga totalmente intacta. O motorista não sofreu qualquer agressão física e os bandidos conseguiram fugir.

Somente esta semana, a Guarda Civil de Itaquaquecetuba conseguiu localizar dois carros de entregas roubados e ainda, entregar a carga totalmente intacta nas duas ocorrências. A ação foi realizada com sucesso devido ao trabalho efetivo de aproximação entre a segurança do município com a população.

Denúncias podem ser feitas pelo número 153, da Guarda Civil Municipal ou pelo 190, da Polícia Militar.