Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado na próxima segunda-feira, dia 15 de março, o PROCON Mogi das Cruzes, juntamente com a Associação Brasileira de Procons (PROCONSBRASIL) e a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), realizarão o “Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas“. De 15 a 31 de março, os consumidores poderão renegociar seus débitos por meio da plataforma www.consumidor.gov.br.



Os consumidores podem entrar em contato o PROCON Mogi das Cruzes para orientações sobre o uso da plataforma. “Com a restrição de circulação em razão da pandemia, o mutirão pela internet é um incentivo para que os consumidores evitem o superendividamento e a perda de crédito. Com a adesão dos bancos, o consumidor poderá ter boas oportunidades”, observou a coordenadora da unidade, Fabiana Bava.



A ação dos órgãos de defesa do consumidor em todo o Brasil, que acontecerá exclusivamente pela internet, tem o objetivo de reestabelecer o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias que estão endividadas. A FEBRABAN firmou compromisso com as instituições financeiras para que participem do mutirão e busquem viabilizar condições favoráveis ao pagamento dos débitos

Como participar

Para participar o consumidor deve fazer o seu registro na plataforma www.consumidor.gov.br, quando receberá um login e senha. Deve acessar a seção Minha Área, clicar em “Nova reclamação” e depois procurar a instituição financeira com a qual deseja negociar. Em seguida, irá fazer relato do seu problema, informando que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos, de preferência com uma proposta de parcela.



O consumidor precisa informar qual dívida será renegociada e todas as informações necessárias, como número da conta bancária, número de contrato e outros dados para que o banco possa localizar o caso com mais facilidade e fazer uma proposta. A plataforma permite que documentos sejam anexados ao pedido de renegociação.



É imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato para permitir o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. O PROCON Mogi das Cruzes orienta ainda que o consumidor, no seu relato, informe que está participando do mutirão, com a seguinte hashtag: #MutiraoProconsBrasil



Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 15 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor. Após este período, o consumidor passa a ter o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado pela empresa. Para orientações de como fazer uso da plataforma www.consumidor.gov.br, o consumidor pode entrar em contato com o PROCON Mogi das Cruzes pelo telefone 4798-5090 e pelo e-mail atendimento.procon@pmmc.com.br

Serviço:

Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas

Quando: 15/03 até 31/03

Acesso pelo site www.consumidor.gov.br

Público: Todo cidadão que queira renegociar suas dívidas bancárias

Contato: Procon Mogi das Cruzes pelo telefone 4798.5090 ou pelo e-mail atendimento.procon@pmmc.com.br (orientação de como fazer uso da plataforma www.consumidor.gov.br)