Até o fim de março, os serviços devem ocorrer de maneira remota, por meio de contato telefônico, e-mail e site oficial www.suzano.sp.gov.br. Caso haja dificuldades para suprir a demanda à distância, o munícipe deverá entrar em contato com o departamento em que deseja atendimento e marcar horário e data do encontro.

Sendo assim, o rodízio de funcionários dentro das repartições públicas se mantém em até 50% das equipes, com a adoção do teletrabalho (home office), garantindo a segurança dos servidores e dando continuidade ao andamento dos trabalhos, sem prejuízos à administração.

Neste período de agravamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a medida visa inibir o fluxo de pessoas em prédios públicos da cidade e manter a segurança da população que busca atendimento junto aos órgãos municipais, sobretudo no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa no Centro Unificado de Serviços (Centrus), que abriga diferentes tipos de atendimento ao cidadão, recebendo cerca de 400 pessoas por dia.

Dentre os principais serviços oferecidos no Centrus está o projeto Suzano Mais Emprego, que seguirá em atendimento pelo e-mail exclusivo para a recepção de currículos de candidatos: suzano.vagas@gmail.com. Além disso, solicitações para recebimento de seguro-desemprego podem ser feitas pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”.

Para empréstimos do Banco do Povo, é possível fazer contato pelo e-mail bancodopovosuzano@hotmail.com ou pelo site www.bancodopovo.sp.gov.br. Já em relação ao Sebrae, o atendimento online pode ser realizado pelo endereço eletrônico sebraeaqui.suzano2@gmail.com e no Portal do Empreendedor.

Quanto a solicitações para construção, demolição, regularização ou ocupação de um imóvel; taxas de expediente, vistorias e número oficial; emolumentos por metro quadrado; assistência técnica gratuita (planta popular) e certidões; e alinhamento e rebaixamento de guias, a opção é o Sistema Acto, via site da Prefeitura de Suzano.

O Centrus oferece mais serviços referentes a outras secretarias, como Planejamento Urbano e Habitação, Planejamento e Finanças, Transportes e Mobilidade Urbana, Saúde e Meio Ambiente. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.suzano.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4745-2267.

Quadro com telefone úteis

Secretaria Municipal de Administração: 4745-2096

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: 4745-2154

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos: 4745-2053

Secretaria Municipal de Comunicação Pública: 4745-2136

Secretaria Municipal de Cultura: 4747-4180

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego: 4742-9579

Secretaria Municipal de Educação: 4748-8041

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: 4746-1886

Secretaria Municipal de Governo: 4745-2045

Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos: 4747-8744

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 4745-2055

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças: 4745-2049

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação: 4745-2123

Secretaria Municipal de Saúde: 4745-2077

Secretaria Municipal de Segurança Cidadã: 4747-8897

Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana: 4746-1166

Controladoria Geral do Município: 4743-1796 / 0800 774 2007

Gabinete do Prefeito: 4745-2238

Fundo Social de Solidariedade: 4745-2188

Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe): 4742-8300

Procon: 4744-7322