Dois irmãos gêmeos morreram por causa da Covid-19 em um intervalo de dois dias, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Genilton e Jailson Rodrigues tinham 47 anos e não possuíam nenhuma comorbidade, segundo a família.

Ponta Grossa registra 23.489 casos confirmados e 439 mortes provocadas pela doença, segundo balanço de segunda-feira (16), da Secretaria de Estado da Saúde. No Paraná são 758.740 diagnósticos e 13.519 óbitos.

Genilton Rodrigues foi o primeiro irmão a ser internado pela doença. Ele era empresário e dono de um mercado e de uma padaria.

O empresário foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro, em Ponta Grossa. Quase um mês depois, na madrugada de sábado (13), o homem não resistiu às complicações causadas pela doença.

Segundo a família, Genilton era casado e tinha três filhos, sendo duas gêmeas de 17 anos e um menino de 16 anos.

O irmão dele, Jailson Rodrigues, foi internado no dia 21 de fevereiro, uma semana após Genilton. A morte foi confirmada na madrugada de segunda-feira (15).

Jailson era trabalhador autônomo do setor do saneamento. Segundo a família, ele não tinha plano de saúde e não havia leito hospitalar disponível quando ele adoeceu.

Diante da situação, familiares de Jailson resolveram interná-lo em um hospital particular, o mesmo onde estava o irmão dele. Segundo a família, os gastos com a hospitalização foram de R$ 110 mil.

Situação dos hospitais no Paraná

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva para adultos com suspeita ou diagnóstico do novo coronavírus no SUS é de 96%, no Paraná.

Os leitos da rede pública de saúde exclusivos para Covid-19 apresentavam as seguintes taxas de ocupação, na segunda, de acordo com a Sesa:

96% dos 1.618 leitos de UTI adulta

85% dos 2.705 leitos de enfermaria adulta

55% dos 22 leitos de UTI pediátrica

21% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica

Na macrorregião Leste, que abrange a região de Ponta Grossa, a ocupação dos leitos de UTI do SUS para adultos chegou a 97%, na segunda, conforme a secretaria.

