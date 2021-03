Nesta segunda-feira (15), a Prefeitura de Itaquaquecetuba começou a aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da CoronaVac em idosos com idades entre 75 e 79 anos.

A imunização está sendo feita em seis UBSs: Monte Belo (rua Arujá, 25 – Monte Belo), Centro (rua João Vagnotti, 22 – Centro), Odete (rua Visconde De Taunay, 210 – Jardim Altos de Itaquá), Recanto Mônica (rua Mombuca, 176 – Recanto Mônica), Caiuby (estrada dos Índios, 1.125 – Jardim Caiuby) e Caic (rua Santa Catarina, 382 – Morro Branco), das 8 às 15h.

E a partir desta terça-feira (16), a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose da CoronaVac será oferecida para idosos com 80 anos ou mais na UBS Jardim do Carmo (rua Jaú, 26 – Jardim do Carmo), das 9h às 13h.

Para quem for tomar a primeira dose, se possível, a Prefeitura de Itaquaquecetuba pede que seja feito antecipadamente o cadastro pelo site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br).

No dia da vacinação, é necessário levar CPF, documento com foto e comprovante de residência. Para os idosos que tomarão a segunda dose, além dos documentos da primeira, é obrigatória a apresentação do cartão vacinal