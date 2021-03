Nesta terça-feira (16/3), a Secretaria Municipal de Saúde continua a aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19, agora para pessoas com 75 anos ou mais que ainda não foram imunizadas. O atendimento será feito no drive-thru do Pró-Hiper, das 9 às 15 horas, com entrada pela avenida Cívica ou em 19 unidades de saúde (veja relação abaixo).

Para receber a vacina, os idosos devem comparecer munidos de RG ou documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Quem puder, também pode adiantar o cadastro no site “Vacina Já”, do Governo do Estado, para antecipar o registro dos dados. O preenchimento no www.vacinaja.sp.gov.br não é obrigatório, mas contribui para agilizar a campanha de imunização.

A aplicação da primeira dose para idosos foi retomada no último sábado (13/3), dois dias depois de Mogi das Cruzes ter recebido novas doses para atendimento a esse público-alvo. Somente, no sábado (13/3), foram 286 doses aplicadas no drive, totalizando 23.374 primeiras doses e 10.121 segundas doses já aplicadas na cidade.

Unidades PSF e PACS de Biritiba Ussú e Taiaçupeba atenderão idoso cadastrados no programa.



PROGRAMAÇÃO

1ª dose para idosos

Terça-feira, dia 16 de março:

75 anos ou mais

Drive-thu no Pró-Hiper (Mogilar) e em 19 unidades de Saúde

Quarta-feira, dia 17 de março

75 anos ou mais

Drive-thu no Pró-Hiper (Mogilar)

Unidades que atenderão nos dias 15 e 16 de março

UBS Alto Ipiranga

UBS Botujuru

UBS Braz Cubas

UBS Jardim Camila

UBS Jardim Ivete

UBS Jardim Maricá

UBS Jardim Universo

UBS Mineração

UBS Nova Jundiapeba

UBS Ponte Grande

UBS Sabaúna

UBS Santa Tereza

UBS Santo Ângelo

UBS Vila da Prata

UBS Vila Jundiaí

UBS Vila Moraes

UBS Vila Natal

UBS Vila Nova Aparecida

UBS Vila Suissa